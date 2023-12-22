"Потеряла голову от любви": Тамара Асар о том, как вышла замуж через неделю после знакомства

Казахстанская певица Тамара Асар стала гостьей программы "Ұйқым келмейді" и рассказала, как вышла замуж через неделю после знакомства. Артистка призналась, что по-настоящему влюбилась.

Тамара Асар вспомнила, как спонтанно приняла решение выйти замуж. Но сейчас очень счастлива в браке.

"Только два типа людей, которые так спонтанно вступают в брак. Это те, у кого не работает голова, и те, кто ее теряет от любви. Я отношусь ко второму типу.

Я всегда жила в Казахстане, у меня есть сын, у меня есть имя. Но ни один мужчина ко мне не подходил и не заявлял с такой уверенностью и решимостью: "Я на тебе женюсь!".

Прошло буквально две минуты с нашего знакомства и он сказал это. Услышав эти слова, я встрепенулась. Через неделю он приехал свататься. Вот так и поженились. Только папе показала его по видеозвонку, он сказал: "Это твой человек", - поведала она.

Напомним, в июле 2021 года стало известно, что 44-летняя Тамара Асар вышла замуж. После она показала своего супруга. Осенью того же года певица родила дочь.