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"Потеряла голову от любви": Тамара Асар о том, как вышла замуж через неделю после знакомства

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Тамара Асар
Тамара Асар. Фото: instagram.com/tamara_assar_official

Казахстанская певица Тамара Асар стала гостьей программы "Ұйқым келмейді" и рассказала, как вышла замуж через неделю после знакомства. Артистка призналась, что по-настоящему влюбилась.

Тамара Асар вспомнила, как спонтанно приняла решение выйти замуж. Но сейчас очень счастлива в браке.

"Только два типа людей, которые так спонтанно вступают в брак. Это те, у кого не работает голова, и те, кто ее теряет от любви. Я отношусь ко второму типу.

Я всегда жила в Казахстане, у меня есть сын, у меня есть имя. Но ни один мужчина ко мне не подходил и не заявлял с такой уверенностью и решимостью: "Я на тебе женюсь!".

Прошло буквально две минуты с нашего знакомства и он сказал это. Услышав эти слова, я встрепенулась. Через неделю он приехал свататься. Вот так и поженились. Только папе показала его по видеозвонку, он сказал: "Это твой человек", - поведала она.

Напомним, в июле 2021 года стало известно, что 44-летняя Тамара Асар вышла замуж. После она показала своего супруга. Осенью того же года певица родила дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052139-poteryala-golovu-ot-lyubvi-tamara-asar-o-tom-kak-vyshla-zamuzh-cherez-nedelyu-posle-znakomstva/

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