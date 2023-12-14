"Какое чудо": видео Байзаковой с новорожденным малышом восхитило Казнет

Айжан Байзакова показала видео с новорожденным сыном в Instagram. Казахстанская блогерша смонтировала кадры "до" и "после", чем восхитила пользователей Сети, передает NUR.KZ.

Айжан Байзакова наслаждается материнством во второй раз - в ноябре блогерша родила второго сына. Мальчика назвали Асадулла.

Видео, опубликованное в Instagram, состояло из двух частей. Первую сняли до родов - тогда еще беременная Айжан держит костюмчик будущего малыша.

Вторая часть - дни сегодняшние, ее малыш уже надел этот костюмчик и уютно устроился на груди у мамы.

Кадры умилили Казнет - комментарии под видео усеяны сердечками.

"Айжан такая милая", "Самый лучший переход", "Чудо какое", "Как это мило", "Было бы так легко родить", - пишут подписчики Байзаковой.

Блогерша и ее супруг Нурбек Арыстан стали родителями маленького Асадуллы 28 ноября. День спустя Айжан выложила видео из роддома в Сеть. У Байзаковой также есть старший сын Алан.