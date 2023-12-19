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"Успокоились теперь?": Фариза Тореали развеяла слухи о мнимой беременности (фото)

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Фариза Тореали
Фариза Тореали. Фото: instagram.com/farizatoreali

Фариза Тореали опубликовала в Instagram кадры, сделанные во время беременности. Подписчики в комментариях обсудили недоброжелателей, назвавших беременность блогерши мнимой, передает NUR.KZ.

Фариза Тореали и ее супруг Дархан Нортаев объявили о том, что стали родителями, пару недель назад. Беременность блогерши молодая пара держала в секрете - поэтому новость удивила пользователей Казнета.

Теперь младшая сестра певца Торегали Тореали потихоньку раскрывает детали беременности, которые раньше держала в секрете. Фариза опубликовала кадры "беременной" фотосессии - Актауский берег, закат, красивый розовый наряд и любимый супруг создали нежную атмосферу.

"Самый красивый период в жизни женщины", - подписала снимки блогерша.

Подписчики Фаризы восхитились увиденным. Другие начали припоминать, что когда Тореали объявила о том, что стала мамой, были те, кто считал беременность девушки мнимой.

"Успокоились теперь?", "Пусть будет много красивых моментов", "Расскажите, мальчик у вас или девочка, и все успокоятся", "Теперь девочки будут спать спокойно", - пишут под публикацией пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2051546-uspokoilis-teper-fariza-toreali-razveyala-sluhi-o-mnimoy-beremennosti-foto/

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