"Успокоились теперь?": Фариза Тореали развеяла слухи о мнимой беременности (фото)

Фариза Тореали опубликовала в Instagram кадры, сделанные во время беременности. Подписчики в комментариях обсудили недоброжелателей, назвавших беременность блогерши мнимой, передает NUR.KZ.

Фариза Тореали и ее супруг Дархан Нортаев объявили о том, что стали родителями, пару недель назад. Беременность блогерши молодая пара держала в секрете - поэтому новость удивила пользователей Казнета.

Теперь младшая сестра певца Торегали Тореали потихоньку раскрывает детали беременности, которые раньше держала в секрете. Фариза опубликовала кадры "беременной" фотосессии - Актауский берег, закат, красивый розовый наряд и любимый супруг создали нежную атмосферу.

"Самый красивый период в жизни женщины", - подписала снимки блогерша.

Подписчики Фаризы восхитились увиденным. Другие начали припоминать, что когда Тореали объявила о том, что стала мамой, были те, кто считал беременность девушки мнимой.

"Успокоились теперь?", "Пусть будет много красивых моментов", "Расскажите, мальчик у вас или девочка, и все успокоятся", "Теперь девочки будут спать спокойно", - пишут под публикацией пользователи Сети.