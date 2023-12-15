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30 лет независимости Казахстана

"Всю жизнь думала, что я казашка": Байзакова сдала тест на национальность (видео)

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер Айжан Байзакова, недавно ставшая мамой во второй раз, рассказала в Instagram, что сдала тест на национальность и получила его результаты, передает NUR.KZ.

Айжан не стала скрывать своего любопытства и ознакомилась с результатами теста прямо на камеру.

"Недавно сдала тест на свою национальность. Всю жизнь думала, что я казашка. Сейчас узнаем. Казашка на 13 процентов только", - отметила она.

Результаты теста Айжан также показала в сторис. После она вновь записала видео, признавшись, что удивлена.

"Вот интересно, да, живешь 30 лет, думаешь, казашка ты, потом сдаешь тест на национальность и понимаешь, так, кто-то там скрывал тайну, хотя раньше было легче скрывать эти тайны...

Если честно, у меня внутри ничего не поменялось, я все так же думаю, что я казашка, вот эта бумага ничего не поменяла", - резюмировала блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2050995-vsyu-zhizn-dumala-chto-ya-kazashka-bayzakova-sdala-test-na-natsionalnost-video/

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