"Благодарю за возможность быть твоей мамой": Нюша трогательно поздравила сына с днем рождения

Младшему сыну певицы Нюши - Сафрону - исполнилось два года. По этому случаю звездная мама опубликовала поздравление в Instagram, сопроводив его десятком фото из личного архива, передает NUR.KZ.

В этот день, ровно два года назад, певица Нюша стала мамой во второй раз. После дочери Серафимы-Симбы, исполнительница хита "Выше" родила сына. Традицию давать имя на букву "С" звезда решила продолжить - мальчика назвали Сафрон.

В честь дня рождения сына Нюша опубликовала множество семейных фотографий, снабдив их трогательным поздравлением.

"Сыночек, благодарю тебя за возможность быть твоей мамой! Моя жизнь становится счастливее с каждой твоей улыбкой.

Пусть этот год принесет тебе много приятных, удивительных моментов и положительных впечатлений! Люблю тебя невероятно сильно", - обратилась к маленькому Сафрону знаменитая мама.

В ноябре Нюша не менее умилительно поздравила с днем рождения свою старшую дочь.

Недавно исполнительница вернулась в мир музыки - она выпустила первый за два года новый трек.