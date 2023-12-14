"Благодарю за возможность быть твоей мамой": Нюша трогательно поздравила сына с днем рождения
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Младшему сыну певицы Нюши - Сафрону - исполнилось два года. По этому случаю звездная мама опубликовала поздравление в Instagram, сопроводив его десятком фото из личного архива, передает NUR.KZ.
В этот день, ровно два года назад, певица Нюша стала мамой во второй раз. После дочери Серафимы-Симбы, исполнительница хита "Выше" родила сына. Традицию давать имя на букву "С" звезда решила продолжить - мальчика назвали Сафрон.
В честь дня рождения сына Нюша опубликовала множество семейных фотографий, снабдив их трогательным поздравлением.
"Сыночек, благодарю тебя за возможность быть твоей мамой! Моя жизнь становится счастливее с каждой твоей улыбкой.
Пусть этот год принесет тебе много приятных, удивительных моментов и положительных впечатлений! Люблю тебя невероятно сильно", - обратилась к маленькому Сафрону знаменитая мама.
В ноябре Нюша не менее умилительно поздравила с днем рождения свою старшую дочь.
Недавно исполнительница вернулась в мир музыки - она выпустила первый за два года новый трек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2050877-blagodaryu-za-vozmozhnost-byt-tvoey-mamoy-nyusha-trogatelno-pozdravila-syna-s-dnem-rozhdeniya/