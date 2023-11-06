"Я столькому у тебя учусь": Нюша трогательно поздравила дочь с днем рождения

Старшей дочери певицы Нюши Серафиме-Симбе исполнилось 5 лет. По этому случаю знаменитая мама опубликовала поздравление в своем аккаунте Instagram, передает NUR.KZ.

В этот день ровно пять лет назад популярная российская исполнительница Нюша стала мамой в первый раз. Девочка с необычным именем Серафима-Симба сегодня празднует свой день рождения. Нюша опубликовала поздравительный пост в Instagram, сопроводив его несколькими фотографиями. На них можно увидеть девочку с домашним питомцем, любимыми игрушками и едой, а также снимки со знаменитой мамой.

"Милая моя девочка, я очень хочу чтобы ты была счастлива. Я столькому у тебя учусь… и еще буду учится! Я кайфую быть твоей мамой! Это такое счастье! Люблю тебя", - написала Нюша под публикацией.

К поздравлениям присоединилась и многотысячная армия поклонников поп-исполнительницы.

"С днем рождения, Симбулькин! Всего тебе самого наилучшего", "Такая красивая девочка. С днем рождения", " Здоровья и счастья малышке", - пишут в комментариях фанаты.

Ранее Нюша восхитила поклонников новыми кадрами, подписанными цитатой Майкла Джексона. Кроме этого, певица весной этого года спровоцировала слухи о своей третьей беременности.