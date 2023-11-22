"Прямо как из 2010": Нюша показала отрывок нового клипа

Нюша готовит возвращение на сцену. 33-летняя певица представит новую песню и клип в эту пятницу - тизер она опубликовала в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Нюша давно не радовала поклонников новинками - ее последняя на сегодняшний день песня, "Небо знает", вышла более двух лет назад. В промежутке певица выпустила новую версию своего старого хита "Выбирать чудо", записанную при участии иранского исполнителя Arash.

Теперь Нюша готова вернуться - поп-дива показала отрывок своего нового клипа на песню "Заново". Видео снято в ретро-стиле. Премьера состоится уже в эту пятницу, 24 ноября.

Фанаты, которые заждались хитов от любимой исполнительницы, восприняли новость с максимальной радостью.

"Прямо как из 2010", "Ураааа, мать вернулась", "Наконец-то дождались!", "Судя по всему, это будет хит", "Нюша возвращается!", "Ждем", "Это невероятно", - пишут в комментариях восторженные поклонники творчества Нюши.

Пару недель назад певица трогательно поздравила 5-летнюю дочь с днем рождения.

Ранее Нюша восхитила поклонников новыми кадрами с цитатой Майкла Джексона - в комментариях девушку назвали "богиней красоты".