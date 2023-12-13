Абай Асылхан рассказал, как в 25 лет стал отцом двум подросткам (видео)

Казахстанский актер Абай Асылхан, звезда сериала "Аппақ келін" рассказал в своем блоге в Instagram, как стал отцом двум подросткам будучи 25-летним, передает NUR.KZ.

Ранее Абай Асылхан рассказал, как познакомился с женой - актрисой Жанель Макажан. Абай продолжил свой рассказ и отметил, что Жанель не сразу ответила взаимностью на его чувства.

Хотя Абай уже отчетливо понимал, что Жанель - та женщина, с которой ему бы хотелось прожить всю жизнь.

"Я предложил ей встречаться, на что она мне ответила: "Братишка, ты серьезно?". Но я ответил: "Я тебе не братишка". Потому что я реально имел намерения с ней встречаться.

Но я не подумал, что у парня, которому 25 лет, будут уже дети, которым 11 и 13 лет. И в этот момент мне стало страшно, как я их прокормлю, это первый момент.

Второй момент, смогу ли я быть отцом. И третий момент, готов ли я к такой большой ответственности", - признался он.

Абай решил бороться за свое счастье.

"Как любой человек я задавался вопросом, что скажут мои родители, родственники, весь Казахстан.

Но я понял - либо я выбираю себя, свое счастье, либо я выбираю то, что скажут мне другие. Я выбрал себя, я боролся за это счастье.

И я сделал ей предложение, мы провели никях, мы создали семью. Так началась история нашей семьи - парня, которому 25 лет, и женщины, которой 34 года. Сейчас я рад каждому моменту, через который мы прошли", - рассказал он.

Отметим, что этой осенью у Абая и Жанель родилась дочь.