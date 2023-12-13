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"Год у нас был непростой": Самойлова откровенно рассказала о браке с Джиганом

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Оксана Самойлова и Джиган
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова порефлексировала о браке с рэпером Джиганом в 11-ю годовщину их свадьбы. Свои мысли известная модель и блогер опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

11 лет назад, в красивую дату 12.12.12, Джиган и Оксана Самойлова сказали друг другу "да". За это время рэпер и модель стали родителями четырех детей, прошли через разные скандалы. Последний год брака, судя по всему, тоже выдался не из легких.

"Этот год у нас был непростой, но мы по-прежнему вместе. и в горе, и в радости, как и обещали друг другу 11 лет назад", - начала Самойлова свой пост, посвященный годовщине создания семьи.

На новых фотографиях супруги одеты в белое и черное, а на последней фотографии к ним присоединяются дети, одетые в той же цветовой гамме.

Оксана, тем временем, продолжила рассуждать об их совместном пути с Джиганом.

"Мы прошли уже очень долгий путь рука об руку, мы вместе всю свою сознательную жизнь …мы вместе взрослели, развивались, плакали, смеялись, отчаивались, расставались, ошибались и поднимались снова…

И весь этот путь мы знаем, что что бы не случилось, мы есть друг у друга - не идеальные, но такие родные. Никто не знает что будет завтра, но уже 5475 дней мы каждый день выбираем быть рядом.

И наш большой поезд под названием "семья" едет дальше в светлое и счастливое будущее", - заключила Самойлова.

Семейство активно готовится к Новому году - на днях Оксана показала подписчикам Instagram, как они украсили дом к празднику.

Тем временем, старшая дочь Джигана и Самойловой начала музыкальную карьеру - 12-летняя Ариела выпустила свой первый трек под названием "К мечте".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2050537-god-u-nas-byl-neprostoy-samoylova-otkrovenno-rasskazala-o-brake-s-dzhiganom/

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