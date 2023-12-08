"К мечте": 12-летняя дочь Самойловой и Джигана выпустила песню

Старшая из четырех детей Оксаны Самойловой и Джигана запела. 12-летняя Ариела выпустила первую песню - трек получил название "К мечте". Отрывок в Instagram выложила мать девочки, передает NUR.KZ.

Ариела Устименко-Вайнштейн начала карьеру певицы под коротким псевдонимом АРИ. 12-летняя дочка рэпера Джигана и модели и блогерши Оксаны Самойловой представила миру свою первую музыкальную работу. Песня получила название "К мечте" и вышла на всех стриминговых площадках.

Юную звездочку поддержала в соцсетях ее мама - Самойлова опубликовала отрывок видеоряда и поздравила дочь с дебютом.

"Лети моя птичка, с премьерой тебя и с первым треком", - написала Оксана в Instagram.

Критиков мама четверых детей попросила быть помягче.

"И не забывайте ,что это ребенок и что это ее первый в жизни трек )))не обижайте ее пожалуйста", - попросила Самойлова своих подписчиков.

Большинство людей поддержали начинающую звезду.

"Ари умничка! Приятный голос, текст без грязи, добрый, бит качает! Для первого трека просто огонь", "Это хобби ребенка!! Что значит не ее? У родителей есть возможность дать ребенку все, чего она хочет, пусть занимается! Это лучше, нежели по подъездам шататься", - поддержали АРИ в комментариях под постом.

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