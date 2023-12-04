Оксана Самойлова показала, как украсила дом к Новому году (видео)

Оксана Самойлова и Джиган показали подписчикам в Instagram, как украсили дом к Новому году. Однако, опубликованное моделью видео спровоцировало разговоры и шутки о ее "беременности", передает NUR.KZ.

Оксана Самойлова вовсю готовится к наступлению Нового года. Своим предпраздничным настроением модель решила поделиться со своей многомиллионной аудиторией в Instagram - Самойлова выложила видео, на котором показала, как украшен их с Джиганом дом.

Темой декора стал так называемый Candy Land (страна сладостей).

Начало видео, однако, получилось неоднозначным, и спровоцировало массу разговоров в комментариях - знаменитая пара лопает синий и розовый шары. Немудрено, что сотни подписчиков подумали, что это - гендерная вечеринка.

"Я подумала, что у вас близнецы будут", "Уф, я подумала снова беременна", "Я думала гендер пати", "А кто в итоге будут", - секция комментариях под публикацией буквально заполнена однотипными вопросами о беременности Оксаны.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган воспитывают четырех детей. Недавние фото с семейного отдыха смутили подписчиков.

Модели также пришлось комментировать слухи о пластических операциях на теле.