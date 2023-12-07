Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ранее заявившая о проведении "сырға салу" Гульмира Избасханова призналась, что пошутила

Опубликовано:

Гульмира Избасханова
Гульмира Избасханова. Фото: instagram.com/gulmira_izbaskhanova

Казахстанская певица Гульмира Избасханова стала участницей ток-шоу "Мархабат" и рассказала ведущим, правда ли то, что она намеревалась выйти замуж, о чем говорила ранее.

Напомним, в ноябре прошлого года Гульмира Избасханова сообщила фанатам, что ей провели обряд "сырға салу". И даже опубликовала видео на своей страничке.

Однако певица призналась, что это была всего лишь шутка.

"Прежде всего я хочу попросить прощения у народа. Потому что люди очень обрадовались, когда узнали о этом. Оказывается, все ждут, когда я выйду замуж.

У меня не было дурных мыслей. Мне подарила эти сережки моя сестра, вот они сейчас на мне. Я решила подшутить и выложила в соцсети, мол, хотели же от меня "избавиться", ну вот меня и "засватали".

И все разлетелось по Сети. Я не знала, что делать, то ли мне промолчать, то ли просить прощения у людей. Прошу у всех прощения. Но я была очень довольна тем, как отреагировали люди. Пусть это станет правдой", - заявила она.

Отметим, что этим летом Гульмира Избасханова сообщила, что купила квартиру в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049710-ranee-zayavivshaya-o-provedenii-syrga-salu-gulmira-izbashanova-priznalas-chto-poshutila/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.