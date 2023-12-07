Ранее заявившая о проведении "сырға салу" Гульмира Избасханова призналась, что пошутила

Казахстанская певица Гульмира Избасханова стала участницей ток-шоу "Мархабат" и рассказала ведущим, правда ли то, что она намеревалась выйти замуж, о чем говорила ранее.

Напомним, в ноябре прошлого года Гульмира Избасханова сообщила фанатам, что ей провели обряд "сырға салу". И даже опубликовала видео на своей страничке.

Однако певица призналась, что это была всего лишь шутка.

"Прежде всего я хочу попросить прощения у народа. Потому что люди очень обрадовались, когда узнали о этом. Оказывается, все ждут, когда я выйду замуж.

У меня не было дурных мыслей. Мне подарила эти сережки моя сестра, вот они сейчас на мне. Я решила подшутить и выложила в соцсети, мол, хотели же от меня "избавиться", ну вот меня и "засватали".

И все разлетелось по Сети. Я не знала, что делать, то ли мне промолчать, то ли просить прощения у людей. Прошу у всех прощения. Но я была очень довольна тем, как отреагировали люди. Пусть это станет правдой", - заявила она.

Отметим, что этим летом Гульмира Избасханова сообщила, что купила квартиру в Алматы.