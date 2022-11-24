Принявшей участие в шоу Малахова певице провели обряд "сырға салу" (видео)

Гульмира Избасханова. Фото: instagram.com/gulmira_izbaskhanova01

Молодая певица Гульмира Избасханова стала невестой, ей провели обряд "сырға салу". Об этом артистка сама сообщила в соцсети. Пользователи Казнета пожелали ей счастья, передает NUR.KZ.

Этим летом Гульмира Избасханова приняла участие в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей", где исполнила кавер песни "Сені сүйем".

Выяснилось, что артистка готовится к свадьбе. Она опубликовала в своем Instagram кадры с проведенного обряда "сырға салу".

"Бриллиантовые серьги от бриллиантовых сестер. Весной выйду замуж, - написала она.

Подписчики поспешили поздравить молодую певицу с важным событием.

"Мне она очень нравится, люблю ее исполнение песен!", "Джигиту, что женится на тебе, не о чем мечтать", "Поздравляю тебя с сережками! Будь счастлива", "Мы рады за вас, Гульмира, женского счастья вам, лучезарная вы наша", "Какая хорошая новость! Желаю счастья!" - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998798-prinyavshey-uchastie-v-shou-malahova-pevitse-proveli-obryad-syrga-salu-video/