Оксана Самойлова ответила на слухи о пластических операциях на теле (видео)

Фигура Оксаны Самойловой всегда была поводом для обсуждения. Блогеру и модели пришлось комментировать слухи и домыслы о пластических операциях на теле, передает NUR.KZ.

Комментируя наличие или отсутствие хирургических вмешательств на собственном теле, Оксана Самойлова решила не просто рассказать, а показать. Модель продемонстрировала фигуру в бикини в историях Instagram - для достоверности Самойлова поиграла мышцами на камеру.

"Просто стою. По-моему очевидно, да, что у меня нет имплантов, что ничего не накачено?" - говорит в видео Самойлова.

"Это я к чему - к тому, что вот сейчас у меня нет тонуса мышц особо. Мышцы, конечно же, есть, поэтому я могу их напрягать. Но, тем не менее, моя ягодичная мышца сейчас не таких выдающихся размеров, как, например, в отпуске - потому что в отпуске я была после хардкорных тренировок", - добавила супруга рэпера Джигана.

Напомним, после последних публикаций подписчики Оксаны в один голос твердили, что ее идеальная фигура - результат работы пластических хирургов.

Ранее мы писали также, что во время отпуска Самойлова и Джиган провели семейную фотосессию, которая смутила пользователей Сети.