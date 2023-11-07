"Отстаньте от детей": фото Самойловой с отдыха смутили ее подписчиков

Оксана Самойлова и ее супруг - рэпер Джиган - отправились на семейный отдых со своими четырьмя детьми. На фото в Instagram некоторых подписчиков смутили недовольные лица детей, передает NUR.KZ.

"Как я люблю отпуска с детьми", - начала текст под публикацией Оксана. На фотографиях она, ее супруг Джиган и четверо детей гуляют по белому песку и позируют на фоне тропиков. 35-летняя модель также поделилась откровениями о том, как обычно проходит отпуск у знаменитой семьи.

"Несмотря на то, что кто-то обязательно заболеет, с кем-то придется прокатиться до больницы, бесконечные ругачки, дележки и прочие неотъемлемые атрибуты многодетной семьи, казалось бы это не отдых. Но это время, проведенное 24/7 все вместе, помогает нам видеть детей насквозь со всеми их проблемами, загонами и радостями, это время дарит нам настоящую семью, любовь и поддержку для каждого", - пишет Самойлова.

В серии снимков присутствуют индивидуальные портреты Оксаны с каждым из детей, с супругом, а также фото всей большой семьи. Самойлова продолжила размышления о времени, проводимом с родными и близкими в отпуске, отметив, что дома им такого не хватает.

"Все вечно заняты своими делами, все куда-то спешат, загружены учебой, работой и т.д. Наверное, самый ценный подарок, который мы можем преподнести нашим детям - это наше внимание, время и любовь", - заключила модель в публикации для 15 миллионов своих подписчиков.

Особо внимательные сделали акцент на невеселые лица детей пары. "Майя что-то не весела", "Майя и Давид: Нам этот мир абсолютно понятен", "Фото нужны только маме , отстаньте от детей, пусть бесятся", - написали комментаторы.

Другие были настроены более положительно.

"Оксана, ты классная мама, дети растут в любви", "Дети взрослеют, а вы как были молодые, так и остались", "Очень красиво", - пишут в комментариях читатели Оксаны.

Нашлись и те, кто поделился своим опытом семейного отдыха - не всегда позитивным. "Отдых с детьми. Эти слова не могут находиться в одном предложении", "Я рада, что просто выживаю с 4 детьми", "Я не люблю отдыхать с детьми", - отметили пользователи Сети.

Напомним, что на Хэллоуин Джиган и Самойлова с детьми примерили образы героев фильма "Люди в черном".