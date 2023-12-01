"Не знаю, правильно ли сделал": Али Окапов рассказал, что отказался от участия в двух бойбэндах

Али Окапов провел экспериментальный концерт с друзьями. Описывая происходящее в Instagram, певец рассказал, что в свое время отказался от участия сразу в двух мужских группах, передает NUR.KZ.

Друзья на сцене, небольшая публика, кавер-версии песен из 90-х и 00-х годов - таким получился экспериментальный концерт Али Окапова "а-ля бойбэнд". Певец опубликовал небольшое видео в Instagram - пятеро парней в черных костюмах исполняли хит 1997 года группы Backstreet Boys "Everybody (Backstreet's Back)".

"Было прикольно", - пишет Али.

Окапов отметил, что хоть сейчас он и сольный артист, работать в команде - "совсем другой кайф". Певец также поделился фактами из прошлого - как выяснилось, ему дважды предлагали войти в состав мужской вокальной группы.

"В свое время я должен был стать участником двух бойбэндов, но отказался. Не знаю, правильно ли сделал, но это уже в прошлом", - рассказал сын Розы Рымбаевой.

Пару недель назад Али вернулся с семейного отдыха в Таиланде, куда он улетел на фоне скандала с орденом "Курмет".

Недавно Окапов поделился с поклонниками деталями еще одного увлечения - певец рассказал, что завершил мотосезон.