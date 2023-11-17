"Копия папы": Али Окапов показал фото подросшего сына

Али Окапов опубликовал новые фото сына Зейна в Instagram. Кадры малыша на отдыхе со знаменитой семьей умилили пользователей Сети, передает NUR.KZ.

Сыну Али Окапова исполнилось 9 месяцев. В честь этого певец показал маленького Зейна своим подписчикам. На фото с последнего семейного отдыха малыш улыбается и охотно позирует как соло, так и с членами семьи - мамой, папой и знаменитой бабушкой - Розой Рымбаевой.

"Сегодня моему малышу исполнилось 9 месяцев! Самое главное, будь здоров", - подписал публикацию Али Окапов.

Сотни подписчиков музыканта присоединились к поздравлениям. Многие отмечают невероятное внешнее сходство Зейна с отцом и бабушкой.

"Поздравляем! Прекрасная семья, прекрасный малыш", "Копия папы", "Бабушкин малыш", "Сладкий", - пишут пользователи Сети.

Окапов с семьей вернулись из отпуска несколько дней назад. Певец улетал в Таиланд на фоне скандала с получением ордена "Курмет".