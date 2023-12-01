Бота Нурсеитова рассказала о жизни после развода и о том, хочет ли снова замуж

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Несколько человек поинтересовались ее личной жизнью - Бота рассказала о жизни после развода, передает NUR.KZ.

Сессия "вопрос-ответ" в историях Instagram - одна из любимых у блогеров, Бота Нурсеитова - не исключение. У девушки спрашивали разных советов, говорили комплименты. Само собой, не обошлось без вопросов о личной жизни. Одна из подписчиц Боты поинтересовалась, как ей удается жить после развода. Вопрос поставил блогершу в тупик, но она на него ответила.

"Как это "как удается"? А что, после развода нет жизни? Люди встречаются, расстаются - это нормально! НЕ нормально заставлять себя или другого человека жить с тобой! Каждый имеет право быть счастливым, и если отношения не приносят радость, то глупо тратить свою единственную жизнь на это...", - высказалась Нурсеитова.

На другой вопрос о личной жизни Боте тоже не удалось дать однозначного ответа. Говоря о том, хочет ли она второй раз замуж, блогерша призналась, что ее мнение на этот счет меняется в зависимости от настроения.

"Сегодня я посмотрю свадебные видео и буду хотеть, а завтра я посмотрю о бытовом насилии и скажу НЕТ. Ну а если серьезно, я думаю не только женщины, но и мужчины хотели бы здоровых, стабильных отношений со своим человеком", - говорит Бота Нурсеитова.

Мама двоих детей также добавила, что если все-таки и выйдет замуж, то уже четко знает, чего хочет и ждет от брака, и каким его видит.

Бота Нурсеитова отвечает на вопросы подписчиков. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Говоря о причинах развода, Бота ранее рассказывала, что "муж был на последнем месте".

Недавно казахстанская блогерша повеселила подписчиков забавным видео с дочерью.