"Муж был на последнем месте": Бота Нурсеитова рассказала о причинах развода

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова в интервью Айсауле Бакытбек рассказала, почему распался ее брак и какие сейчас отношения с бывшим мужем.

Бота рассказала, что во время замужества она с головой ушла в семью. Это, по ее мнению, стало одной из причин развода.

"Тогда я ушла в семью. Только дети, родители. Муж у меня был на последнем месте", - поведала блогерша.

Она также считает, что молодая семья должна жить отдельно от родителей. По ее словам, мужчина не чувствует ответственности, полагаясь на родителей, из-за чего позже возникают недопонимания между супругами.

"Мне кажется, что неправильно жить с родителями. Какие бы они не были классные, все равно семья должна жить отдельно. Они должны расти. Это, конечно, классно, потому что ты не думаешь о коммунальных услугах, продукты не закупаешь - это все делают родители на автомате. А муж (сын) он может спокойно лежать и спать, его не трогают. То есть это такая гиперопека и мужчина не чувствует ответственности. Думает, что родители есть, все нормально, они подстрахуют. И семья не растет. Соответственно, начинаются трения", - призналась инстадива.

Бота также отметила, что в браке мужчина и женщина должны быть на первом месте друг у друга.

"Муж должен быть на первом месте. Ни его родители, ни родственники. Только муж, потом дети. То же самое и у мужчины. А мы сначала думали о родителях, потом о детях, а потом уже о себе. Но это неправильно", - сообщила она.

По мнению блогерши, после развода отношения с бывшим мужем стали лучше. Экс-супруги стали слышать друг друга и уважать.

"Как только мы развелись, наши отношения стали лучше. Мы больше стали слышать друг друга и уважать. Я знаю, что мы в разводе и я не позволю себе его оскорбить. И он тоже никогда ничего такого не скажет. Мы уважаем друг друга", - поделилась звезда соцсетей.

Она также призналась, что не запрещает общаться детям со своим отцом. Наоборот, всегда делится с ним событиями, которые происходят с детьми, чтобы он участвовал в их жизни.

"Не бывает такого, что, нет, не общайся. Наоборот, если у моего мужа будет все хорошо, у моих детей тоже будет хорошо. Это же логично. Зачем мне ему желать плохого? Это же их отец! Он должен им помогать, он должен быть в их жизни. Поэтому я наоборот, хочу, чтобы у него все было хорошо и он также продолжал помогать детям", - рассказала Бота Нурсеитова.

Напомним, ранее мы писали, что блогерша поведала, как бы она отреагировала на женитьбу бывшего мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018626-muzh-byl-na-poslednem-meste-bota-nurseitova-rasskazala-o-prichinah-razvoda/