"Такая сладкая": Бота Нурсеитова позабавила смешным видео с дочерью
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Блогер Бота Нурсеитова опубликовала видео с дочерью в своем аккаунте Instagram. Юмористический ролик изрядно повеселил подписчиков девушки, передает NUR.KZ.
"Многие просили это видео в ленту", - пишет Бота под публикацией. На кадрах дочь блогера живо рассказывает что-то маме. Нурсеитова записывала весь разговор, который, по ее словам, длился полтора часа, а потом увеличила скорость ролика, чтобы уместить все в 45 секунд.
Подписчики посмеялись от души в комментариях.
"Сладкая", "Выговорилась", "Прям как у нас - сын тоже в конце начинает ныть и говорить, что у него уже голова болит от болтовни сестры", - написали пользователи Сети.
Ранее Нурсеитова заявляла, что не будет мешать общению детей с новой семьей экс-супруга. Девушка также рассказывала о причинах развода.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2044554-takaya-sladkaya-bota-nurseitova-pozabavila-smeshnym-video-s-docheryu/