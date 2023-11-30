"Найдешь нового мужа": жену Кайрата Нуртаса позабавило истолкование ее сна поклонниками

Жулдыз Абдукаримова поделилась с подписчиками в Instagram своим сном. Те, в свою очередь, предложили интересные варианты толкования - некоторые из них изрядно повеселили актрису, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова в очередной раз решила пооткровенничать перед своей трехмиллионной аудиторией в историях Instagram. Актриса рассказала о сне, который приснился ей прошлой ночью, и попросила поклонников помочь ей с толкованием.

"Мне приснилось, что я где-то высоко, а рядом со мной человек, будто знакомый и незнакомый одновременно. Что бы это значило?" - задалась вопросом Абдукаримова.

Подписчики высказали несколько вариантов. Кто-то предположил, что актриса получит премию "Оскар". Другие рассказали, что тоже видели Жулдыз во сне. Однако несколько человек дали самые запредельные вариации толкования, казалось бы, обычного сна актрисы.

"В будущем вы выйдете замуж за президента. Вижу вас супругой Президента. Умная, спокойная, красивая", "Замуж выйдете", "Найдешь нового мужа", - написали подписчики.

Жулдыз Абдукаримова отвечает поклонникам. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Смущенной супруге Кайрата Нуртаса оставалось лишь посмеяться.

"Смешно вы пошутили", - написала Жулдыз Абдукаримова, опубликовав скриншоты необычных заявлений поклонников.

Ранее актриса удивила казахстанцев тем, что не пришла на свадебные мероприятия брата своего мужа, Зангара Нуртаса.

Позже свекровь Абдукаримовой, Гульзира Айдарбекова, прокомментировала свои отношения с невесткой.