"И попробуй скажи, что это не так": беременная Байзакова показала "участь женщин" (видео)
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Айжан Байзакова в новом Instagram-рилс показала "участь женщин". Видео с юмором, но демонстрирует женские будни, отметили подписчики блогера в комментариях, передает NUR.KZ.
По сюжету короткого видеоролика Айжан пытается остаться одна и заняться любимым, а иногда и просто нужным делом - почитать, выпить чашку чая или даже отправиться в уборную. Но всякий раз, когда Байзакова расслабляется, через секунду словно из ниоткуда появляются муж и сын девушки. "И попробуй скажи, что это не так", - с улыбкой подписала публикацию Айжан.
Девушки в комментариях, кажется, прекрасно поняли метафоры беременной Байзаковой. Многие поспешили поделиться аналогичным опытом.
"Прямо в точку, у меня так же", "Это точно, не знаешь, куда убежать от них. Хотя бы чай попить в тишине, и то не дают", "Завтра еще к ним младенец присоединится... и будет вынос мозга", - посмеялись подписчицы блогера.
Ранее Айжан Байзакова высказывала свое отношение к няням. Девушка также посвящала трогательный пост своему супругу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045186-i-poprobuy-skazhi-chto-eto-ne-tak-beremennaya-bayzakova-pokazala-uchast-zhenschin-video/