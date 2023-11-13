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"И попробуй скажи, что это не так": беременная Байзакова показала "участь женщин" (видео)

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова в новом Instagram-рилс показала "участь женщин". Видео с юмором, но демонстрирует женские будни, отметили подписчики блогера в комментариях, передает NUR.KZ.

По сюжету короткого видеоролика Айжан пытается остаться одна и заняться любимым, а иногда и просто нужным делом - почитать, выпить чашку чая или даже отправиться в уборную. Но всякий раз, когда Байзакова расслабляется, через секунду словно из ниоткуда появляются муж и сын девушки. "И попробуй скажи, что это не так", - с улыбкой подписала публикацию Айжан.

Девушки в комментариях, кажется, прекрасно поняли метафоры беременной Байзаковой. Многие поспешили поделиться аналогичным опытом.

"Прямо в точку, у меня так же", "Это точно, не знаешь, куда убежать от них. Хотя бы чай попить в тишине, и то не дают", "Завтра еще к ним младенец присоединится... и будет вынос мозга", - посмеялись подписчицы блогера.

Ранее Айжан Байзакова высказывала свое отношение к няням. Девушка также посвящала трогательный пост своему супругу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045186-i-poprobuy-skazhi-chto-eto-ne-tak-beremennaya-bayzakova-pokazala-uchast-zhenschin-video/

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