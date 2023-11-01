"Я и так женщина тревожная": Байзакова высказала свое отношение к няням

Отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Айжан Байзакова рассказала, что не планирует пользоваться услугами нянь при воспитании детей. Блогер поделилась причинами такого решения, передает NUR.KZ.

На своей страничке в соцсетях Айжан Байзакова ответила на шесть вопросов своих читателей. Один из подписчиков спросил у блогера, планирует ли она нанимать няню. Ответ Айжан был весьма категоричен.

"Нет, у нас хватает нянек в виде бабушек", - сказала девушка.

Байзакова пояснила, почему не хочет, чтобы ее ребенка помогал воспитывать кто-то другой.

"На самом деле я бы не доверила ребенка чужому человеку, я и так женщина тревожная! Край сама буду смотреть", - заключила блогер.

Айжан Байзакова отвечает на вопрос подписчика. Фото: instagram.com/bayzakova

Ранее Байзакова посвящала пост своему мужу, отмечая, что "никогда не предаст" его.

Также Айжан писала, что не против стать многодетной матерью.