Молдир Ауелбекова рассказала, что сделала 7-летнему сыну подарок за 60 млн тенге

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова отметила 7-летие сына, о чем рассказала подписчикам в Instagram. Артистка заявила, что cделала сыну подарок за 60 миллионов тенге, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекова рассказала в сторис о дорогом подарке.

"Провели день рождения Салтая. 40 гостей, множество подарков, пятичасовая шоу-программа. И от меня подарок стоимостью 60 миллионов тенге", - отметила Молдир.

Подписчики поинтересовались, что за подарок приготовила певица своему сыну.

"Я тут выкладываю кадры со дня рождения, а вы, оказывается, ждете подарок", - подшутила она, однако так и не показала свой дорогой презент.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Напомним, недавно Молдир Ауелбекова похвасталась подарком от бывшего мужа, а также озвучила свой гонорар за "қыз ұзату". Она заявила, что его сумма составляет 1,5 миллиона тенге.