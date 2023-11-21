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"Человек осознает ошибки спустя время": Молдир Ауелбекова похвасталась подарком от экс-супруга

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Скрин: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова, воспитывающая одна двоих детей, рассказала, что ее бывший муж сделал ей подарок, и показала его фанатам в соцсети, передает NUR.KZ.

На кадрах, которые Молдир показала в сторис, видно, как она выходит из машины с большим букетом роз. Певица рассказала, что цветы и браслет Cartier ей подарил бывший супруг.

"Он меня уважает как мать сына и дочери. Вообще, человек осознает свои ошибки спустя некоторое время. Кто-то через год, кто-то через 10 лет. Главное, после того, как ты понял свою ошибку, признать ее и больше не повторять", - высказалась артистка.

Сторис Молдир Ауелбековой
Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Напомним, летом 2021 года Молдир Ауелбекова стала мамой во второй раз. А в ноябре того же года шокировала признанием о разводе со вторым мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046800-chelovek-osoznaet-oshibki-spustya-vremya-moldir-auelbekova-pohvastalas-podarkom-ot-eks-supruga/

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