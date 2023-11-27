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"Без происшествий": Али Окапов завершил мотосезон и рассказал о своем хобби

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Али Окапов на мотоцикле
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Али Окапов показал подписчикам Instagram фото на мотобайке. Певец завершил сезон и рассказал о своем увлечении, которое становится все серьезнее, передает NUR.KZ.

Али Окапов становится заядлым байкером. Музыкант рассказал подписчикам о том, как провел этот мотосезон. По словам Окапова, байк стал одним из основных видов транспорта "из-за ремонта дорог".

"Погода в этом году не дает поставить однозначную точку в этом мотосезоне, но в целом подвести итоги можно. Сезон был без происшествий, если в первом сезоне байк был больше хобби, то в этом полноценно заменил машину. Из-за ремонта дорог, я практически с него не слазил", - пишет певец.

Несмотря на меньшее количество "мотосходок", Али было чем похвастаться. Музыкант даже успел сменить мотоцикл.

"Сгонял в "мини-дальняк" до Кольсая, довел по тюнингу свой xsr900 (модель мотоцикла - прим.ред.) до идеала (по моему мнению) и уже успел снова сменить байк. А этой "Пантерой" теперь владеет Мади (брат Али Окапова - прим. ред.). А мой новый байк уже прибыл и сейчас проходит традиционный мини тюнинг", - подытожил Окапов.

Недавно Али Окапов показывал поклонникам фото подросшего сына.

Также мы писали, что певец с семьей улетал в Таиланд на фоне скандала с получением ордена "Курмет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047798-bez-proisshestviy-ali-okapov-zavershil-motosezon-i-rasskazal-o-svoem-hobbi/

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