"Без происшествий": Али Окапов завершил мотосезон и рассказал о своем хобби
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Али Окапов показал подписчикам Instagram фото на мотобайке. Певец завершил сезон и рассказал о своем увлечении, которое становится все серьезнее, передает NUR.KZ.
Али Окапов становится заядлым байкером. Музыкант рассказал подписчикам о том, как провел этот мотосезон. По словам Окапова, байк стал одним из основных видов транспорта "из-за ремонта дорог".
"Погода в этом году не дает поставить однозначную точку в этом мотосезоне, но в целом подвести итоги можно. Сезон был без происшествий, если в первом сезоне байк был больше хобби, то в этом полноценно заменил машину. Из-за ремонта дорог, я практически с него не слазил", - пишет певец.
Несмотря на меньшее количество "мотосходок", Али было чем похвастаться. Музыкант даже успел сменить мотоцикл.
"Сгонял в "мини-дальняк" до Кольсая, довел по тюнингу свой xsr900 (модель мотоцикла - прим.ред.) до идеала (по моему мнению) и уже успел снова сменить байк. А этой "Пантерой" теперь владеет Мади (брат Али Окапова - прим. ред.). А мой новый байк уже прибыл и сейчас проходит традиционный мини тюнинг", - подытожил Окапов.
Недавно Али Окапов показывал поклонникам фото подросшего сына.
Также мы писали, что певец с семьей улетал в Таиланд на фоне скандала с получением ордена "Курмет".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047798-bez-proisshestviy-ali-okapov-zavershil-motosezon-i-rasskazal-o-svoem-hobbi/