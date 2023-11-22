"Всегда на позитиве": Суперпапа Серик устроил забавную фотосессию с беременной женой и детьми

Казахстанский блогер Серик Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, поделился в Instagram новой позитивной фотосессией с беременной женой и тремя детьми, передает NUR.KZ.

Ранее блогер и его жена рассекретили пол четвертого ребенка. У них будет мальчик.

"Терпи, Диля, остался четвертый раунд! Для Дили, как и для любой женщины, рождение ребенка - это новая большая новая схватка, раунд.

Скоро, дай Аллах, мы станем многодетными родителями! Как вы думаете, это последний раунд или будет продолжение?

Давайте пожелаем в комментариях всем беременяшкам, в том числе и Диле, удачи и сил! Легких родов и здоровья малышу и ей самой", - отмечено в комментарии под фото.

Подписчики умилились снимкам и пожелали семье счастья.

"Самая необычная фотосессия, все стараются как-то идеализировать себя, а вы такие настоящие", "Какая молодец! Даже не скажешь, что на днях рожать! Всегда на позитиве", "В боксе 12 раундов. Либо нокаут или нокдаун, но никак не финал", "Фотосессия просто бомба, Диляре легких родов, здоровья малышу, пусть растет крепким", - отметили пользователи Казнета.