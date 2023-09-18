Суперпапа Серик и его жена рассекретили пол четвертого ребенка на гендер-пати (видео)
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Казахстанский блогер Серикжан Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, и его супруга провели гендерную вечеринку, на которой рассекретили пол четвертого малыша, передает NUR.KZ.
В сторис Instagram Суперпапа Серик показал, как прошла гендерная вечеринка в горах. Воздушные шары, ростовые куклы в образе младенцев, веселые игры, богатый дастархан - семейное мероприятие удалось на славу. Однако сам Суперпапа Серик признался, что был шокирован на вечеринке.
"Я в шоке от того, что у нас будет мальчик. До конца думал, что будет девочка", - признался счастливый отец.
Из сундука супруги, готовящиеся к пополнению в семье, достали альчик.
"По казахским традициям в асыки ирают только мальчики, поэтому мы выбрали асык как признак того, что у нас родится мальчик, а если была бы девочка, то из сундука мы достали бы саукеле - это головной убор девочек", - пояснил блогер.
Отметим, что у пары подрастают две дочери и сын.
Видео взято со страницы Суперпапы Серика в Instagram
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037085-superpapa-serik-i-ego-zhena-rassekretili-pol-chetvertogo-rebenka-na-gender-pati-video/