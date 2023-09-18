Суперпапа Серик и его жена рассекретили пол четвертого ребенка на гендер-пати (видео)

Казахстанский блогер Серикжан Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, и его супруга провели гендерную вечеринку, на которой рассекретили пол четвертого малыша, передает NUR.KZ.

В сторис Instagram Суперпапа Серик показал, как прошла гендерная вечеринка в горах. Воздушные шары, ростовые куклы в образе младенцев, веселые игры, богатый дастархан - семейное мероприятие удалось на славу. Однако сам Суперпапа Серик признался, что был шокирован на вечеринке.

"Я в шоке от того, что у нас будет мальчик. До конца думал, что будет девочка", - признался счастливый отец.

Из сундука супруги, готовящиеся к пополнению в семье, достали альчик.

"По казахским традициям в асыки ирают только мальчики, поэтому мы выбрали асык как признак того, что у нас родится мальчик, а если была бы девочка, то из сундука мы достали бы саукеле - это головной убор девочек", - пояснил блогер.

Отметим, что у пары подрастают две дочери и сын.

Видео взято со страницы Суперпапы Серика в Instagram