"Научился с этим жить": Нучи рассказал о депрессии и своем отношении к браку

Блогер и актер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, ответил на вопросы своих подписчиков Instagram, он признался, что переживает депрессию, и рассказал, как относится к браку, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что сделавший пластику Нучи устроил обещанный "беташар". Однако нашлись такие, кто раскритиковал преображение блогера. Он назвал их безжалостными людьми.

Сторис Нучи. Скриншот: instagram.com/nuchi_amazing

Нучи ответил на вопрос, почему всегда выглядит грустным.

"Все дело в моей фоновой депрессии, которая со мной всю жизнь. Я к ней привык, научился с ней жить. Такое перманентное состояние", - признался он.

Одна из подписчиц написала, что завидует Нучи.

"Завидую одиноким как вы, действительно, живут наслаждаясь жизнью", - заявила она.

"И все же, каждой твари - по паре. Думаю, вы не столько не хотите быть семейной, сколько не хотите быть в этой семье", - отметил он.