"Научился с этим жить": Нучи рассказал о депрессии и своем отношении к браку
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Блогер и актер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, ответил на вопросы своих подписчиков Instagram, он признался, что переживает депрессию, и рассказал, как относится к браку, передает NUR.KZ.
Ранее мы писали, что сделавший пластику Нучи устроил обещанный "беташар". Однако нашлись такие, кто раскритиковал преображение блогера. Он назвал их безжалостными людьми.
Нучи ответил на вопрос, почему всегда выглядит грустным.
"Все дело в моей фоновой депрессии, которая со мной всю жизнь. Я к ней привык, научился с ней жить. Такое перманентное состояние", - признался он.
Одна из подписчиц написала, что завидует Нучи.
"Завидую одиноким как вы, действительно, живут наслаждаясь жизнью", - заявила она.
"И все же, каждой твари - по паре. Думаю, вы не столько не хотите быть семейной, сколько не хотите быть в этой семье", - отметил он.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047445-nauchilsya-s-etim-zhit-nuchi-rasskazal-o-depressii-i-svoem-otnoshenii-k-braku/