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"Научился с этим жить": Нучи рассказал о депрессии и своем отношении к браку

Опубликовано:

Нучи
Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер и актер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, ответил на вопросы своих подписчиков Instagram, он признался, что переживает депрессию, и рассказал, как относится к браку, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что сделавший пластику Нучи устроил обещанный "беташар". Однако нашлись такие, кто раскритиковал преображение блогера. Он назвал их безжалостными людьми.

Сторис Нучи
Сторис Нучи. Скриншот: instagram.com/nuchi_amazing

Нучи ответил на вопрос, почему всегда выглядит грустным.

"Все дело в моей фоновой депрессии, которая со мной всю жизнь. Я к ней привык, научился с ней жить. Такое перманентное состояние", - признался он.

Одна из подписчиц написала, что завидует Нучи.

"Завидую одиноким как вы, действительно, живут наслаждаясь жизнью", - заявила она.

"И все же, каждой твари - по паре. Думаю, вы не столько не хотите быть семейной, сколько не хотите быть в этой семье", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047445-nauchilsya-s-etim-zhit-nuchi-rasskazal-o-depressii-i-svoem-otnoshenii-k-braku/

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