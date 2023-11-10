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"Эти люди безжалостны": сделавший пластику Нучи о критике в Сети по поводу его внешности

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Нурлан Алимходжаев
Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер и актер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, рассказал, как реагирует на критику в соцсети по поводу его изменившейся после операции внешности, передает NUR.KZ.

Ранее Нучи рассказал, что изменил внешность. А в конце октября блогер и актер устроил обещанный "беташар".

Нучи спросили подписчики, как он чувствует себя сейчас после сложной операции

"Чувствую себя гораздо лучше, спасибо. Силы еще не все вернулись, устаю быстро. День нравлюсь, день - нет, психологически непросто, на самом деле", - отметил он.

Однако некоторые пишут блогеру, что он зря изменил внешность, якобы он потерял свою индивидуальность и даже "изуродовал" себя.

"Мне горько не только от того, что они причиняют мне боль. Мне больно за все их окружение, мне больно, что в них нет ни капли эмпатии, такта, логики, аналитики. Эти люди безжалостны, в первую очередь, к себе", - заявил Нучи в ответ.

Сторис Нучи
Сторис Нучи. Скриншот: instagram.com/nuchi_amazing

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045155-eti-lyudi-bezzhalostny-sdelavshiy-plastiku-nuchi-o-kritike-v-seti-po-povodu-ego-vneshnosti/

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