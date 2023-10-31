Изменивший внешность Нучи устроил обещанный "беташар" (видео)
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Казахстанский блогер и актер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, впервые показал лицо после сложной пластической операции. Он отметил, что результат его радует, передает NUR.KZ.
Мы писали ранее, что Нучи изменил внешность и рассказал о своих чувствах после операции. Блогер наконец показал лицо.
"Сегодня ровно месяц после моей челюстно-лицевой операции. И вы теперь можете говорить, что я перешил все свое лицо, и это будет абсолютная правда.
Вчерашний мой рилс навел много шума, и я решил показаться, чтобы успокоить некоторых людей. Со мной все ок и будет еще лучше с каждым днем.
Я каждое утро просыпаюсь с новым лицом. Сходят отеки. Я смотрю на себя в зеркало и вижу динамику, она меня радует", - отметил он.
Нучи добавил, что ему предстоит длительное восстановление.
"Самое страшное позади, я думаю, что это был подвиг", - отметил он.
Блогер и ранее говорил, что думал об этой операции два года и наконец решился.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043426-izmenivshiy-vneshnost-nuchi-ustroil-obeschannyy-betashar-video/