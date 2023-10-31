Изменивший внешность Нучи устроил обещанный "беташар" (видео)

Казахстанский блогер и актер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, впервые показал лицо после сложной пластической операции. Он отметил, что результат его радует, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что Нучи изменил внешность и рассказал о своих чувствах после операции. Блогер наконец показал лицо.

"Сегодня ровно месяц после моей челюстно-лицевой операции. И вы теперь можете говорить, что я перешил все свое лицо, и это будет абсолютная правда.

Вчерашний мой рилс навел много шума, и я решил показаться, чтобы успокоить некоторых людей. Со мной все ок и будет еще лучше с каждым днем.

Я каждое утро просыпаюсь с новым лицом. Сходят отеки. Я смотрю на себя в зеркало и вижу динамику, она меня радует", - отметил он.

Нучи добавил, что ему предстоит длительное восстановление.

"Самое страшное позади, я думаю, что это был подвиг", - отметил он.

Блогер и ранее говорил, что думал об этой операции два года и наконец решился.