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Изменивший внешность Нучи устроил обещанный "беташар" (видео)

Опубликовано:

Нурлан Алимходжаев
Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер и актер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, впервые показал лицо после сложной пластической операции. Он отметил, что результат его радует, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что Нучи изменил внешность и рассказал о своих чувствах после операции. Блогер наконец показал лицо.

"Сегодня ровно месяц после моей челюстно-лицевой операции. И вы теперь можете говорить, что я перешил все свое лицо, и это будет абсолютная правда.

Вчерашний мой рилс навел много шума, и я решил показаться, чтобы успокоить некоторых людей. Со мной все ок и будет еще лучше с каждым днем.

Я каждое утро просыпаюсь с новым лицом. Сходят отеки. Я смотрю на себя в зеркало и вижу динамику, она меня радует", - отметил он.

Нучи добавил, что ему предстоит длительное восстановление.

"Самое страшное позади, я думаю, что это был подвиг", - отметил он.

Блогер и ранее говорил, что думал об этой операции два года и наконец решился.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043426-izmenivshiy-vneshnost-nuchi-ustroil-obeschannyy-betashar-video/

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