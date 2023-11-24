Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Сложно выбрать одного": Мадлен рассказала о мужчинах и источниках дохода

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Популярный блогер Мадина Мамадалиева, более известная как Мадлен, провела серию "вопрос-ответ" в Instagram. Девушка ответила на вопросы о доходах и поклонниках противоположного пола, передает NUR.KZ.

Мадлен в настоящее время отдыхает в Таиланде - по словам блогера, у нее "детокс". Однако, Мамадалиева решила прервать его, чтобы ответить на несколько вопросов подписчиков. Одной из самых популярных тем были мужчины - поклонники Мадлен поинтересовались, есть ли в ее окружении достойные.

"Их очень много. Особенно в Дубае. Все хорошие, сложно выбрать одного!" - ответила инста-дива.

Один из подписчиков выразил предположение, что Мадлен скоро встретит "того самого". Блогер, однако, отметила, что даже если это и произойдет, соцсети об этом узнают отнюдь не сразу.

"Я уже если уж его покажу, то в день свадьбы. Моя пиар-кампания по раскрутке сомнительных бывших приостановила свою деятельность навсегда", - написала Мамадалиева.

Спросили Мадлен также и о ее заработках - в одном из вопросов выразили предположение, что ежедневный доход блогера составляет 20 тысяч долларов.

"Ох, какие суммы в день! Спасибо!! Пусть будет так", - с надеждой отметила девушка.

Мадлен также ответила о своем понимании "реализованной" девушки. "Иметь свои интересы, свое дело, свой доход", - резюмировала блогер.

Мадлен отвечает на вопросы подписчиков
Мадлен отвечает на вопросы подписчиков. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Недавно Мадлен призналась, что зарабатывала больше своего бойфренда.

Также мы писали, что образ восточной красавицы, который блогер примерила на себя в Дубае, восхитил пользователей Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047387-slozhno-vybrat-odnogo-madlen-rasskazala-o-muzhchinah-i-istochnikah-dohoda/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.