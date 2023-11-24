"Сложно выбрать одного": Мадлен рассказала о мужчинах и источниках дохода

Популярный блогер Мадина Мамадалиева, более известная как Мадлен, провела серию "вопрос-ответ" в Instagram. Девушка ответила на вопросы о доходах и поклонниках противоположного пола, передает NUR.KZ.

Мадлен в настоящее время отдыхает в Таиланде - по словам блогера, у нее "детокс". Однако, Мамадалиева решила прервать его, чтобы ответить на несколько вопросов подписчиков. Одной из самых популярных тем были мужчины - поклонники Мадлен поинтересовались, есть ли в ее окружении достойные.

"Их очень много. Особенно в Дубае. Все хорошие, сложно выбрать одного!" - ответила инста-дива.

Один из подписчиков выразил предположение, что Мадлен скоро встретит "того самого". Блогер, однако, отметила, что даже если это и произойдет, соцсети об этом узнают отнюдь не сразу.

"Я уже если уж его покажу, то в день свадьбы. Моя пиар-кампания по раскрутке сомнительных бывших приостановила свою деятельность навсегда", - написала Мамадалиева.

Спросили Мадлен также и о ее заработках - в одном из вопросов выразили предположение, что ежедневный доход блогера составляет 20 тысяч долларов.

"Ох, какие суммы в день! Спасибо!! Пусть будет так", - с надеждой отметила девушка.

Мадлен также ответила о своем понимании "реализованной" девушки. "Иметь свои интересы, свое дело, свой доход", - резюмировала блогер.

Мадлен отвечает на вопросы подписчиков. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Недавно Мадлен призналась, что зарабатывала больше своего бойфренда.

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