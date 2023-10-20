"Стеснялась говорить об этом": Мадлен призналась, что зарабатывала больше своего парня

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, рассказала в Instagram, что встречалась с мужчиной, который зарабатывал меньше нее. Однако ей хотелось, чтобы было наоборот, передает NUR.KZ.

Мадлен призналась, что подобные отношения ее не совсем устраивали.

"Вроде бы на все хватало, на мои потребности небольшие, но я стеснялась об этом говорить, мне было не то, чтобы недостаточно, конечно, хотелось бы, чтобы мой мужик зарабатывал больше меня", - отметила она.

Блогер заявила, что в нашей стране много таких пар.

"Вообще, вы знаете, очень много пар в Казахстане, которых вы знаете и видите на просторах Интернета, в Инстаграме, почти 60 процентов, где женщина зарабатывает больше мужчины.

Вообще, в Казахстане это очень популярная тема, где женщина зарабатывает больше своего мужа, парня, неважно, и мало, кто об этом говорит", - уверена она.

Мадлен считает, что по этой причине ей сложно найти свою половину.

"Сейчас какое-то время женщин. Действительно, сейчас женщины рубят бабло. Молодцы. Мне сложно найти свою половину, потому что многим я просто не по карману", - резюмировала она.

Ранее Мадлен рассказала, на что готовы мужчины, чтобы встретиться с ней. Чтобы провести с ней один ужин, они готовы заплатить 2 миллиона тенге, заявила блогер.