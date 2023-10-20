Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Стеснялась говорить об этом": Мадлен призналась, что зарабатывала больше своего парня

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, рассказала в Instagram, что встречалась с мужчиной, который зарабатывал меньше нее. Однако ей хотелось, чтобы было наоборот, передает NUR.KZ.

Мадлен призналась, что подобные отношения ее не совсем устраивали.

"Вроде бы на все хватало, на мои потребности небольшие, но я стеснялась об этом говорить, мне было не то, чтобы недостаточно, конечно, хотелось бы, чтобы мой мужик зарабатывал больше меня", - отметила она.

Блогер заявила, что в нашей стране много таких пар.

"Вообще, вы знаете, очень много пар в Казахстане, которых вы знаете и видите на просторах Интернета, в Инстаграме, почти 60 процентов, где женщина зарабатывает больше мужчины.

Вообще, в Казахстане это очень популярная тема, где женщина зарабатывает больше своего мужа, парня, неважно, и мало, кто об этом говорит", - уверена она.

Мадлен считает, что по этой причине ей сложно найти свою половину.

"Сейчас какое-то время женщин. Действительно, сейчас женщины рубят бабло. Молодцы. Мне сложно найти свою половину, потому что многим я просто не по карману", - резюмировала она.

Ранее Мадлен рассказала, на что готовы мужчины, чтобы встретиться с ней. Чтобы провести с ней один ужин, они готовы заплатить 2 миллиона тенге, заявила блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2041924-stesnyalas-govorit-ob-etom-madlen-priznalas-chto-zarabatyvala-bolshe-svoego-parnya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.