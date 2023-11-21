"Поймала себя на мысли, что меня ничего не радует": Гоар Аветисян улетела одна на Мальдивы

Известный бьюти-блогер Гоар Аветисян, улетевшая одна на Мальдивы, написала пост-откровение в своем Instagram-аккаунте, в котором сделала признание, передает NUR.KZ.

Гоар призналась, что всегда боялась одиночества. Однако теперь все изменилось.

"Я всегда окружала себя людьми, потому что я очень общительная (говорила я всем, но в глубине души четко понимала, что больше всего на свете я боялась остаться одна).

Осенью прошлого года я впервые полетела одна в Париж на 2 дня, несмотря на то, что город очень людный и поездка моя была супернасыщенной, я была одна", - отметила Гоар, добавив, что ей понравилось путешествовать одной.

Бьюти-блогер отметила, что в последнее время почувствовала сильную усталость.

"Я поймала себя на мысли, что меня не радует ничего. Работа и дом висят на мне бременем. В наше время принято обесценивать путь человека и его чувства", - рассказала она.

Гоар улетела одна на Мальдивы, где уже отдыхает 6 дней.

"Одна просыпаюсь, одна встречаю рассветы и закаты. Я взяла у себя интервью и прочитала две огромные книги. Мне очень понравилась моя компания и я обещаю тебе, Гоар, что буду вывозить тебя одну чаще, ты замечательная и твоему любимому очень повезет с тобой.

Я знаю, что меня читают очень много девочек и женщин. Так вот, хочу вам сказать, милые мои, при любой возможности уезжайте хотя бы на день, если не в другой город/страну, то хотя бы в область или к подруге. Ничто не наполняет женщину так, как нахождение наедине", - добавила она.

Ранее Гоар Аветисян примерила образ легендарной Мэрилин Монро, а позже перевоплотилась в Клеопатру.