Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Поймала себя на мысли, что меня ничего не радует": Гоар Аветисян улетела одна на Мальдивы

Опубликовано:

Гоар Аветисян
Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Известный бьюти-блогер Гоар Аветисян, улетевшая одна на Мальдивы, написала пост-откровение в своем Instagram-аккаунте, в котором сделала признание, передает NUR.KZ.

Гоар призналась, что всегда боялась одиночества. Однако теперь все изменилось.

"Я всегда окружала себя людьми, потому что я очень общительная (говорила я всем, но в глубине души четко понимала, что больше всего на свете я боялась остаться одна).

Осенью прошлого года я впервые полетела одна в Париж на 2 дня, несмотря на то, что город очень людный и поездка моя была супернасыщенной, я была одна", - отметила Гоар, добавив, что ей понравилось путешествовать одной.

Бьюти-блогер отметила, что в последнее время почувствовала сильную усталость.

"Я поймала себя на мысли, что меня не радует ничего. Работа и дом висят на мне бременем. В наше время принято обесценивать путь человека и его чувства", - рассказала она.

Гоар улетела одна на Мальдивы, где уже отдыхает 6 дней.

"Одна просыпаюсь, одна встречаю рассветы и закаты. Я взяла у себя интервью и прочитала две огромные книги. Мне очень понравилась моя компания и я обещаю тебе, Гоар, что буду вывозить тебя одну чаще, ты замечательная и твоему любимому очень повезет с тобой.

Я знаю, что меня читают очень много девочек и женщин. Так вот, хочу вам сказать, милые мои, при любой возможности уезжайте хотя бы на день, если не в другой город/страну, то хотя бы в область или к подруге. Ничто не наполняет женщину так, как нахождение наедине", - добавила она.

Ранее Гоар Аветисян примерила образ легендарной Мэрилин Монро, а позже перевоплотилась в Клеопатру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046897-poymala-sebya-na-mysli-chto-menya-nichego-ne-raduet-goar-avetisyan-uletela-odna-na-maldivy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.