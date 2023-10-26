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Гоар Аветисян примерила образ Мэрилин Монро (фото, видео)

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Гоар Аветисян
Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Популярный бьюти-блогер Гоар Аветисян примерила образ несравненной голливудской дивы Мэрилин Монро. Результатом перевоплощения она поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

"Узнали, из какого фильма сцена? Если и отмечать Хэллоуин, то только так красиво. На самом деле, я не отмечаю этот праздник, и он для меня всего лишь повод для творчества.

Я не люблю пугающие образы с зомби, монстрами и так далее. Поэтому решила показать вам элегантное перевоплощение в икону стиля и красоты - Мэрилин Монро", - написала Гоар.

"Ты просто богиня", "Рилс супер, но ты, конечно, не Монро, она хрупкая, чувственная блондинка", "Столько харизмы в одном человеке, это талант, стоя аплодирую", "Как круто", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2042671-goar-avetisyan-primerila-obraz-merilin-monro-foto-video/

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