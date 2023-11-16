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"Магия какая-то": Гоар Аветисян сотворила три образа Клеопатры (видео)

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Гоар Аветисян
Гоар Аветисян. Кадр из видео: instagram.com/goar_avetisyan

Популярный бьюти-блогер Гоар Аветисян вновь поэкспертиментировала со внешностью и появилась в трех образах Клеопатры. Фанаты в Instagram высказали свое мнение, передает NUR.KZ.

"Вашему вниманию самая роковая и известная женщина планеты - Клеопатра.

Для этого Reels два из трех образов были созданы и сшиты специально ради него, а почти каждое украшение сделано вручную.

Получилось ли воссоздать образ великой египетской царицы?" - спросила Гоар своих подписчиков.

"Как тут можно выбрать! Это настоящее искусство", "Какие потрясающие образы", "Ради 10 сек проделана такая работа, мало кто понимает", "Магия какая-то", "Такого еще не было на просторах Сети, безумно восхищаюсь вашей способностью полностью вживаться в образы", - отметили пользователи соцсети.

Ранее Гоар Аветисян примерила образ легендарной Мэрилин Монро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046054-magiya-kakaya-to-goar-avetisyan-sotvorila-tri-obraza-kleopatry-video/

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