"Магия какая-то": Гоар Аветисян сотворила три образа Клеопатры (видео)

Популярный бьюти-блогер Гоар Аветисян вновь поэкспертиментировала со внешностью и появилась в трех образах Клеопатры. Фанаты в Instagram высказали свое мнение, передает NUR.KZ.

"Вашему вниманию самая роковая и известная женщина планеты - Клеопатра.

Для этого Reels два из трех образов были созданы и сшиты специально ради него, а почти каждое украшение сделано вручную.

Получилось ли воссоздать образ великой египетской царицы?" - спросила Гоар своих подписчиков.

"Как тут можно выбрать! Это настоящее искусство", "Какие потрясающие образы", "Ради 10 сек проделана такая работа, мало кто понимает", "Магия какая-то", "Такого еще не было на просторах Сети, безумно восхищаюсь вашей способностью полностью вживаться в образы", - отметили пользователи соцсети.

Ранее Гоар Аветисян примерила образ легендарной Мэрилин Монро.