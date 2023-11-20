"Меня не было всего день!": Ерке Есмахан ответила на слухи о том, что она уже родила

Беременная Ерке Есмахан пропала из соцсетей на сутки, чем заинтриговала поклонников. Пользователи Сети подумали, что певица уже стала мамой. Есмахан ответила на слухи о родах, передает NUR.KZ.

Отсутствие сторис и постов в Instagram заметно обеспокоило поклонников Ерке Есмахан. Они предположили, что беременная певица уже стала мамой. 38-летней звезде пришлось выйти в Сеть и ответить поклонникам. Есмахан опубликовала совместное фото с супругом - певцом RaiM.

"Добрый день! Меня не было всего день, а вы уже потеряли меня и ждете новостей. Пока изменений нет, сидим дома. Малыш, как звезда, не торопится выходить", - подписала Instagram-историю Ерке Есмахан.

Раньше певице пришлось комментировать другие слухи - в Сети предположили, что ее беременность может быть ложной. Недавно 38-летняя Есмахан отвечала на усмешки по поводу разницы в возрасте с супругом исполнительницы.