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"Меня не было всего день!": Ерке Есмахан ответила на слухи о том, что она уже родила

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Беременная Ерке Есмахан пропала из соцсетей на сутки, чем заинтриговала поклонников. Пользователи Сети подумали, что певица уже стала мамой. Есмахан ответила на слухи о родах, передает NUR.KZ.

Отсутствие сторис и постов в Instagram заметно обеспокоило поклонников Ерке Есмахан. Они предположили, что беременная певица уже стала мамой. 38-летней звезде пришлось выйти в Сеть и ответить поклонникам. Есмахан опубликовала совместное фото с супругом - певцом RaiM.

"Добрый день! Меня не было всего день, а вы уже потеряли меня и ждете новостей. Пока изменений нет, сидим дома. Малыш, как звезда, не торопится выходить", - подписала Instagram-историю Ерке Есмахан.

Раньше певице пришлось комментировать другие слухи - в Сети предположили, что ее беременность может быть ложной. Недавно 38-летняя Есмахан отвечала на усмешки по поводу разницы в возрасте с супругом исполнительницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046633-menya-ne-bylo-vsego-den-erke-esmahan-otvetila-na-sluhi-o-tom-chto-ona-uzhe-rodila/

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