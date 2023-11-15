"Чувствую себя маленькой": как Лолита отпраздновала 60-летие

Лолите Милявской - 60. Звезда принимает поздравления родных и близких, коллег и фанатов. Видео с благодарностью певица опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Лолита отмечает юбилей как и положено эстрадной певице - на сцене. Дива отыграла концерт в московском "Крокусе", а также выпустила сборник лучших хитов под лаконичным, но говорящим названием - "Лолита. И этим все сказано".

Перед концертом исполнительницу буквально осыпали поздравлениями, но отвечать на них она не могла - берегла голос. По этой причине Милявская записала видео-обращение в Instagram, чтобы поблагодарить коллег и поклонников за добрые слова.

"Я так вас всех люблю!! Спасибо за проявление вашей любви!!! Я чувствую себя маленькой!!! Вот так это ощущается в 60 сегодня!" - эмоционально подписала публикацию Лолита.

Даже в комментариях артистку задарили комплиментами и поздравлениями.

"Лола, с Юбилеем!!! Ты в творческом полете и это прекрасно, а все лучшее конечно впереди", - написала телеведущая Екатерина Стриженова.

"Дорогая Лолочка! С Юбилеем! Счастья!" - шлет поздравления музыкант Игорь Николаев.

"Лолочка! С днем рожденья! Просто будь здорова и счастлива!!!" - пишет телеведущая Елена Малышева.

"Лолиточка, с Юбилеем тебя, дорогая! Пусть тебе этот мир всегда улыбается , с миром в душе и любовью!!!" - говорит певица Катя Лель.

В начале ноября юбилей отметила и единственная дочь Лолиты - Еве исполнилось 25 лет. Мама девушки опубликовала трогательное поздравление в соцсетях. На прошлой неделе Лолита представила музыкальную новинку - ремейк хита "На Титанике" в дуэте с Инстасамкой.