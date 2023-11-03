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"Ты пришла ко мне от Бога": Лолита трогательно поздравила дочь с юбилеем

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Лолита Милявская
Лолита Милявская. Фото: instagram.com/stars.russia

Лолита Милявская поздравила дочь Еву с 25-летием в своем Instagram-аккаунте. Певица опубликовала видео дочери с отдыха, сопроводив его теплыми словами, передает NUR.KZ.

Единственной дочери Лолиты Милявской сегодня исполнилось 25 лет. По случаю юбилея Евы знаменитая мама опубликовала архивное видео с ней. На кадрах жизнерадостная девушка на отдыхе исполняет песню Леонида Агутина. Лолита назвала дочь "эмпатом", отметив что их семья "открытая и своеобразная, но нам в ней хорошо и тепло".

"Моя Девочка! Ты для меня всегда малышка. Ты очень нежная и мудрая. Ты эмпат. Твое сердечко умеет любить так искренне.⁣⁣ У нас семейка открытая и своеобразная, наверно для кого-то), но нам в ней хорошо и тепло.⁣⁣ Спасибо 1998 году за Подарок, Ты Пришла ко мне от Бога. Люблю от Земли до Неба. Хочу, чтобы просто была здоровенькой. Это хотелки любой мамы).⁣⁣⠀ Мое Счастье. Лишь бы жить долго, чтобы оберегать тебя. С Днем Рождения, мой скорпиончик", - написала Милявская под публикацией.

К поздравлениям присоединилась и многотысячная армия поклонников Лолиты.

"Молодец! Веселая такая!", " Здоровья, исполнения всех желаний, простого человеческого счастья в нескончаемой любви и дочке и мамочке!!!", "Талантливая девочка! Вся в талантливую маму!", "Спасибо за предоставление семейного прослушивания!!! С Днем Рождения!!!", - написали подписчики в комментариях под постом.

Ранее Лолита рассказывала о новом романе. Гардероб певицы также подвергся обсуждениям в сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043956-ty-prishla-ko-mne-ot-boga-lolita-trogatelno-pozdravila-doch-s-yubileem/

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