"20 лет с первого свидания": Цукерберг рассказал о первой встрече с женой (фото)
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Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг в своем Instagram опубликовал архивное фото со своей женой Присциллой, мило поздравив ее с 20-летием со дня первого свидания, передает NUR.KZ.
Цукерберг опубликовал архивное фото с супругой, а в своем посте под ним рассказал о самой первой встрече с Присциллой.
"20 лет прошло с нашего первого свидания. Мы познакомились на прощальной вечеринке, которую устроили мои друзья в колледже, когда думали, что меня вот-вот выгонят. Я пригласил ее на свидание, но сказал, что нам скоро нужно будет куда-нибудь сходить, так как у меня, возможно, осталось всего несколько дней. Позже я завел Facebook, мы поженились, и теперь у нас три замечательные девочки. Какая дикая поездка", - написал он.
Не осталась в стороне и супруга медиамагната, опубликовав ответный пост с фотографией их пары в молодости.
"20 лет прошло с нашего первого свидания. Он все еще заставляет меня постоянно смеяться, и у нас никогда не бывает коротких диких приключений. И теперь с нами едут 3 маленькие леди!" - написала Присцилла.
Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан 19 мая 2012 года. А до этого их роман длился около 9 лет. У семьи трое детей.
Мы ранее рассказывали, что в третий раз Цукерберг стал отцом в марте 2023 года.
В начале ноября стало известно о том, что Марк Цукерберг получил серьезную травму во время тренировки по ММА и попал в больницу, где был прооперирован.
Марк Цукерберг
Марк Элиот Цукерберг родился 14 мая 1984 года в городке Уайт-Плейнс недалеко от Нью-Йорка, в семье врачей Эдварда и Карен Цукерберг.
С детства Цукерберг начал увлекаться программированием, а отец его в этом поддержал, обучив языку Basic. Свои первые программы для игр и приложений Цукерберг начал писать именно в школе.
Поступив в Гарвард, Цукерберг вместе с однокурсниками Дивьей Нарендрой и братьями Уинклвосс разработали студенческую соцсеть. Позже Цукерберг запустил собственный сервис для общения, который впоследствии и стал Facebook.
Однако в 2009 году, когда соцсеть принесла Цукербергу большие деньги и славу, одногруппники обвинили его в плагиате. После пяти лет судебных разбирательств Цукерберг выплатил им 65 млн долларов.
В 2007 году Microsoft оценила соцсеть Цукерберга в 15 млрд долларов и купила 1,6% акций Facebook.
В марте 2010 года журнал Forbes признал Марка Цукерберга одним из самых молодых миллиардеров в своем списке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045703-20-let-s-pervogo-svidaniya-tsukerberg-rasskazal-o-o-pervoy-vstreche-s-zhenoy-foto/