"20 лет с первого свидания": Цукерберг рассказал о первой встрече с женой (фото)

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг в своем Instagram опубликовал архивное фото со своей женой Присциллой, мило поздравив ее с 20-летием со дня первого свидания, передает NUR.KZ.

Цукерберг опубликовал архивное фото с супругой, а в своем посте под ним рассказал о самой первой встрече с Присциллой.

"20 лет прошло с нашего первого свидания. Мы познакомились на прощальной вечеринке, которую устроили мои друзья в колледже, когда думали, что меня вот-вот выгонят. Я пригласил ее на свидание, но сказал, что нам скоро нужно будет куда-нибудь сходить, так как у меня, возможно, осталось всего несколько дней. Позже я завел Facebook, мы поженились, и теперь у нас три замечательные девочки. Какая дикая поездка", - написал он.

Не осталась в стороне и супруга медиамагната, опубликовав ответный пост с фотографией их пары в молодости.

"20 лет прошло с нашего первого свидания. Он все еще заставляет меня постоянно смеяться, и у нас никогда не бывает коротких диких приключений. И теперь с нами едут 3 маленькие леди!" - написала Присцилла.

Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан 19 мая 2012 года. А до этого их роман длился около 9 лет. У семьи трое детей.

Мы ранее рассказывали, что в третий раз Цукерберг стал отцом в марте 2023 года.

В начале ноября стало известно о том, что Марк Цукерберг получил серьезную травму во время тренировки по ММА и попал в больницу, где был прооперирован.

Марк Цукерберг

Марк Элиот Цукерберг родился 14 мая 1984 года в городке Уайт-Плейнс недалеко от Нью-Йорка, в семье врачей Эдварда и Карен Цукерберг.

С детства Цукерберг начал увлекаться программированием, а отец его в этом поддержал, обучив языку Basic. Свои первые программы для игр и приложений Цукерберг начал писать именно в школе.

Поступив в Гарвард, Цукерберг вместе с однокурсниками Дивьей Нарендрой и братьями Уинклвосс разработали студенческую соцсеть. Позже Цукерберг запустил собственный сервис для общения, который впоследствии и стал Facebook.

Однако в 2009 году, когда соцсеть принесла Цукербергу большие деньги и славу, одногруппники обвинили его в плагиате. После пяти лет судебных разбирательств Цукерберг выплатил им 65 млн долларов.

В 2007 году Microsoft оценила соцсеть Цукерберга в 15 млрд долларов и купила 1,6% акций Facebook.

В марте 2010 года журнал Forbes признал Марка Цукерберга одним из самых молодых миллиардеров в своем списке.