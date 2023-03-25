Марк Цукерберг и Присцилла Чан. Фото: Taylor Hill/Getty Images

Известный американский предприниматель, основатель и глава компании Meta Марк Цукерберг стал отцом в третий раз - бизнесмен поделился радостной новостью в соцсетях.

В своем профиле в Instagram Цукерберг выложил фото новорожденной дочери.

"Добро пожаловать в мир, Аурелия Чан Цукерберг! Ты такое маленькое благословение". - написал бизнесмен под постом.

У 38-летнего миллиардера и его супруги Присциллы Чан есть двое старших дочерей — Максима появилась на свет в 2015 году, а Августа — в 2017-м.

По информации Британской энциклопедии, Марк Эллиот Цукерберг родился 14 мая 1984 года в Нью-Йорке. В 2002 году будущий миллиардер поступил в Гарвард.

В 2004 году он запустил сайт Тhefacebook.com (переименованный в 2005 году в Facebook) - каталог, в котором студенты Гарварда вводили свою информацию и фотографии в разработанный им шаблон - здесь берет начало одна из самых популярных социальных сетей в мире.

Facebook стала крупнейшей социальной сетью в мире, насчитывающей почти три миллиарда пользователей по состоянию на 2021 год. Примечательно, что почти половина от общего числа пользователей пользуется Facebook ежедневно.

В октябре 2021 года Facebook объявил, что меняет название своей материнской компании на Meta Platforms.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014006-mark-tsukerberg-stal-ottsom-v-tretiy-raz/