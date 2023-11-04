Марк Цукерберг попал в больницу

Бизнесмен Марк Цукерберг оказался в больнице, где ему провели операцию. Миллиардер получил серьезную травму во время тренировки по ММА, передает NUR.KZ.

О произошедшем Цукерберг рассказал сам на своей странице в Facebook. Он опубликовал фото из больничной палаты после операции на ноге.

На фото можно увидеть, что его левая нога зафиксирована и перевязана.

"Порвал ACL (крестообразную связку) в спарринге и только что перенес операцию по ее замене. Благодарен врачам и команде за заботу обо мне. Я готовился к бою по ММА в начале следующего года, но теперь это немного откладывается", - написал бизнесмен под фото.

Он также добавил, что после восстановления намерен провести бой.

Пользователи Fаcebook пожелали Марку скорейшего восстановления, отметив, что его травма является серьезной.

На портале Национальной библиотеки медицины США говорится, что травма передней крестообразной связки - это чрезмерное растяжение или разрыв передней крестообразной связки (ACL) в колене. Разрыв может быть частичным или полным.

Повреждения ACL часто сопровождаются другими травмами.

В большинстве случаев разрыв ACL происходит в середине связки или связка отрывается от бедренной кости. При таких повреждениях между краями разрыва образуется щель, которая не заживает самостоятельно.

Врачи рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью в случае повреждения передней крестообразной связки.