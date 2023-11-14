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Дима Билан показал новую квартиру с видом на Красную площадь (видео)

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Дима Билан
Дима Билан. Кадр видео: Youtube/Осторожно: Собчак

Российский исполнитель Дима Билан похвастался новой квартирой в Москве. Из окон, по словам певца, открывается вид на Красную площадь, передает NUR.KZ.

Дима Билан принимает поздравления с новосельем. В новом видео, опубликованном в Instagram-аккаунте, 41-летний исполнитель хитов "Ты должна рядом быть" и "На берегу неба" показался в своей новой квартире в Москве. Высокие потолки, много света, советский ремонт и мелодии Таривердиева из "Иронии судьбы" на фоне создали теплую атмосферу.

"Мне кажется, что Новый год можно встретить в советском ключе, а на следующий год начать ремонт", - говорит в видео Билан.

"А из нашего окна, Площадь Красная видна! Ну что, официально с новосельем! Началось планирование нового года и ремонта! P.S - на домашний после 22:00 не звонить!!!)))", - подписал публикацию счастливый новосел.

Буквально месяц назад Билан заставил поклонников серьезно понервничать - музыкант попал в больницу с бронхитом и отменил ряд концертов. Позже певец успокоил фанатов, сообщив, что "все идет в плановом режиме".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045672-dima-bilan-pokazal-novuyu-kvartiru-s-vidom-na-krasnuyu-ploschad-video/

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