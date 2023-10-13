"Все идет в плановом режиме": попавший в больницу Дима Билан успокоил фанатов (видео)

Российский исполнитель Дима Билан, попавший в больницу с бронхитом, обратился к фанатам в Instagram. Он поблагодарил поклонников за теплые пожелания, передает NUR.KZ.

Два дня назад Диму Билана экстренно госпитализировали из-за бронхита. Концерты артиста в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске пришлось перенести. Певец рассказал, что находится под наблюдением пульмонолога.

"Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию", - написал тогда артист.

Однако исполнитель заверил, что концерты, запланированные в ноябре, пройдут по графику, в том числе в Алматы и Астане.

Артист рассказал о своем состоянии, записав новом видео, и попросил фанатов не паниковать.

"Ребята, привет всем, спасибо за ваши пожелания, за ваше беспокойство. У меня идет все в плановом режиме. Все нормально, стабильно. Не переживаем", - отметил он.

Видео взято со страницы Димы Билана в Instagram