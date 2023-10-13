"Все идет в плановом режиме": попавший в больницу Дима Билан успокоил фанатов (видео)
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Российский исполнитель Дима Билан, попавший в больницу с бронхитом, обратился к фанатам в Instagram. Он поблагодарил поклонников за теплые пожелания, передает NUR.KZ.
Два дня назад Диму Билана экстренно госпитализировали из-за бронхита. Концерты артиста в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске пришлось перенести. Певец рассказал, что находится под наблюдением пульмонолога.
"Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию", - написал тогда артист.
Однако исполнитель заверил, что концерты, запланированные в ноябре, пройдут по графику, в том числе в Алматы и Астане.
Артист рассказал о своем состоянии, записав новом видео, и попросил фанатов не паниковать.
"Ребята, привет всем, спасибо за ваши пожелания, за ваше беспокойство. У меня идет все в плановом режиме. Все нормально, стабильно. Не переживаем", - отметил он.
Видео взято со страницы Димы Билана в Instagram
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2040909-vse-idet-v-planovom-rezhime-popavshiy-v-bolnitsu-dima-bilan-uspokoil-fanatov-video/