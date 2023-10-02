Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова сообщили о скором пополнении в семье (видео)

Отечественные актеры Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова, которые поженились в этом году, сообщили в Instagram, что ожидают пополнения в семье, передает NUR.KZ.

Этой весной Ерик Хамидуллаев и Акниет Беласарова сыграли пышную свадьбу. Теперь же молодые люди решили поделиться своей радостью - скоро в их семье грядет пополнение. Актеры рассекретили пол будущего малыша.

На кадрах, которые они разместили в соцсети, Ерик и Акниет в белых футболках с завязанными глазами обмазывают друг друга краской, которая оказалась розового цвета. Нетрудно догадаться, что у молодых супругов будет девочка.

Тауекел Мусилим, Жазира Еркин, Газрет Кажымуканулы и другие представили шоу-бизнеса поздравили коллег с радостным событием. К ним присоединились и другие подписчики.

"Дорогие мои, как бы не сглазить", "Я чувствовала, что она беременна", "Такая сладкая, приятная пара", "Молодцы", "Поздравляем вас", "Желаю вам в добром здравии взять на руки и прижать к сердцу свою доченьку", - отметили они.