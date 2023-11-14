Максим Галкин показал подросшую дочь Лизу (фото)

Известный юморист Максим Галкин опубликовал фотографию дочери Елизаветы в своем Instagram-аккаунте. Комментарии к публикации российский артист закрыл, передает NUR.KZ.

В последний раз Максим Галкин показывал их с Аллой Пугачевой дочь два месяца назад, когда двойняшки Лиза и Гарри праздновали 10-й день рождения. Праздник семейство отметило в узком кругу. Накануне российский юморист опубликовал фото, на котором Елизавета широко улыбается, сидя на диване. На девочке надета белая рубашка и синие джинсы с яркими патчами.

Публикацию Галкин лаконично подписал сердечком. Комментарии артист предпочел закрыть.

Ранее 47-летний юморист публиковал фото из Латвии, где они воссоединились с супругой Аллой Пугачевой после ее визита в Россию.