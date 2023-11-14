Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Максим Галкин показал подросшую дочь Лизу (фото)

Опубликовано:

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Известный юморист Максим Галкин опубликовал фотографию дочери Елизаветы в своем Instagram-аккаунте. Комментарии к публикации российский артист закрыл, передает NUR.KZ.

В последний раз Максим Галкин показывал их с Аллой Пугачевой дочь два месяца назад, когда двойняшки Лиза и Гарри праздновали 10-й день рождения. Праздник семейство отметило в узком кругу. Накануне российский юморист опубликовал фото, на котором Елизавета широко улыбается, сидя на диване. На девочке надета белая рубашка и синие джинсы с яркими патчами.

Публикацию Галкин лаконично подписал сердечком. Комментарии артист предпочел закрыть.

Ранее 47-летний юморист публиковал фото из Латвии, где они воссоединились с супругой Аллой Пугачевой после ее визита в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045642-maksim-galkin-pokazal-podrosshuyu-doch-lizu-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.