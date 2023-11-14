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"Огонь, а не девушка": 20-летняя подруга Тимати показала, как отдыхает с любимым на Мальдивах

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Валентина Иванова
Валентина Иванова. Фото: instagram.com/halfbloodval

20-летняя модель Валентина Иванова, возлюбленная российского рэпера Тимати, показала в Instagram кадры, снятые на Мальдивах, где отдыхает с любимым, передает NUR.KZ.

"Люблю и ценю каждый момент, моя любовь", - написала девушка.

Фанаты тут же отреагировали на кадры, на которых запечатлены влюбленные. Они оценили фигуру молодой подруги 40-летнего Тимати.

Внимательные фанаты заметили и то, как нежно рэпер к ней относится. Отметим, что щедрый исполнитель подарил своей девушке автомобиль мечты на ее день рождения.

"Как с ней, Тимати ни с кем никогда не был, кажется, это настоящая любовь", "Безумно красивая и сексуальная", "Какая вы классная! Настоящая! Огонь просто, а не девушка. Вы как одно целое. Своя!", "Они поженятся в следующем году. Вот увидите", - высказались фанаты.

Мы также писали, что Тимати поплавал в океане с акулами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045610-ogon-a-ne-devushka-20-letnyaya-podruga-timati-pokazala-kak-otdyhaet-s-lyubimym-na-maldivah/

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