"А если бы напала?": Тимати поплавал с акулами на Мальдивах (фото)
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Рэпер и бизнесмен Тимати провел необычную фотосессию во время отдыха на Мальдивах. Компанию предпринимателю составили тигровые акулы, передает NUR.KZ.
Экстремальный вариант отдыха выбрал для себя российский рэпер Тимати. Музыкант и предприниматель отправился на Мальдивы и решил испытать свои нервы в водах Индийского океана. Тимати не побоялся отправиться в заплыв с тигровыми акулами - вместе с ним отправился и его фотограф, который сделал шокирующие снимки для Instagram. "Морские тигры", как их назвал сам бизнесмен, были от него в нескольких сантиметрах.
"Давно не было фото, не случайно, оператор в конце съемки отошел на ужин акулам, жаль, хороший был парень", - пошутил Тимати в подписи под публикацией.
Фанаты, однако, изрядно испугались. Другие отметили невероятную смелость рэпера.
"За такие кадры и умереть не жалко", "А если бы она вдруг напала, что делали бы?", "Просто повезло, сытая акула попалась", "Доиграешься в один день", - написали в комментариях.
На вопрос, едят ли эти акулы людей, Тимати ответил утвердительно и предложил посмотреть статистику.
В октябре Тимати отметил день рождения сына с Решетовой. А нынешней возлюбленной он подарил автомобиль ее мечты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045096-a-esli-by-napala-timati-poplaval-s-akulami-na-maldivah-foto/