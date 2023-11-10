"А если бы напала?": Тимати поплавал с акулами на Мальдивах (фото)

Рэпер и бизнесмен Тимати провел необычную фотосессию во время отдыха на Мальдивах. Компанию предпринимателю составили тигровые акулы, передает NUR.KZ.

Экстремальный вариант отдыха выбрал для себя российский рэпер Тимати. Музыкант и предприниматель отправился на Мальдивы и решил испытать свои нервы в водах Индийского океана. Тимати не побоялся отправиться в заплыв с тигровыми акулами - вместе с ним отправился и его фотограф, который сделал шокирующие снимки для Instagram. "Морские тигры", как их назвал сам бизнесмен, были от него в нескольких сантиметрах.

"Давно не было фото, не случайно, оператор в конце съемки отошел на ужин акулам, жаль, хороший был парень", - пошутил Тимати в подписи под публикацией.

Фанаты, однако, изрядно испугались. Другие отметили невероятную смелость рэпера.

"За такие кадры и умереть не жалко", "А если бы она вдруг напала, что делали бы?", "Просто повезло, сытая акула попалась", "Доиграешься в один день", - написали в комментариях.

На вопрос, едят ли эти акулы людей, Тимати ответил утвердительно и предложил посмотреть статистику.

В октябре Тимати отметил день рождения сына с Решетовой. А нынешней возлюбленной он подарил автомобиль ее мечты.