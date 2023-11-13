Побывавшая в Казахстане российская актриса рассказала о теплом приеме (фото, видео)

Российская актриса Дарья Повереннова вновь побывала с гастрольным туром в нескольких городах Казахстана. Актриса была тронута теплым приемом местных жителей, передает NUR.KZ.

Дарья сначала побывала в Караганде, где успела совершить пробежку по центральному парку. Актриса поделилась теплыми фото из этого города в своей ленте.

После театральная труппа со спектаклем "Внимание на меня!" направилась в Шымкент. Артисты сыграли в русском драматическом театре, рассказала Дарья в соцсети.

"Позаимствовала у местных девчонок национальный флаг Казахстана, чтобы сказать спасибо за тот прием, уважаемые казахстанские зрители, который вы нам оказываете! Просто огонь! А вообще, мне очень понравилось, что в гримерке национальный флаг! Здорово же, правда?!" - написала она.

Из Шымкента российские гости приехали в Алматы. За один день своего пребывания Дарья успела прокатиться на метро и посетить музей изобразительного искусства.

"Поездка на метро. Мне зашло! Тронул молодой парень, который несколько раз вставал, уступая место пожилым, причем, приводил их чуть ли не от середины вагона!

Художественный музей. Прекрасная коллекция русского изобразительного искусства. Плюс мне очень понравилась экспозиция, посвященная строительству Алматы. Совершенно волшебные картины советских художников! Не хуже импрессионистов! Правда-правда.

Но мой день сделал официант в ресторане, который, наливая мне чай, спросил: "Вам от души или с уважением?". Я ответила: "С уважением!". И осталась страшно довольной! Внимание вопрос: как официант налил мне чай?" - написала Дарья.

Подписчики тут же отметили, что официант налил актрисе половину пиалы чая, выказывая уважение дорогому гостю.

Ранее Дарья рассказала, как была впечатлена встречей с Розой Рымбаевой. Она также отметила, что в Казахстане очень красивые пейзажи.