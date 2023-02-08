"Очень красивые пейзажи": Дарья Повереннова поделилась впечатлениями о Казахстане

Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова и Борис Хвошнянский. Фото: instagram.com/dpoverennova

Российская актриса Дарья Повереннова рассказала о своих впечатлениях о поездке в Казахстан. Вместе с коллегами по сцене она посетила несколько городов нашей страны, передает NUR.KZ.

Дарья Повереннова приехала в Казахстан на гастроли вместе с Еленой Ксенофонтовой и Борисом Хвошнянским.

Российские актеры со спектаклем "Сестры" уже побывали в Костанае, Кокшетау, Астане, Актау, Атырау, Таразе, Талдыкоргане и других городах Казахстана.

Окруженные поклонниками артисты поблагодарили жителей этих городов за радушный прием.

Дарья отметила, что ее очень радует солнечная погода, а также любовь зрителей. Это придает им сил в дороге.

"Так выглядят люди, которые проехали на авто, пролетели на самолете более 10 тысяч километров", - написала она в Instagram.

Кроме того, актриса заявила, что восхищена природой Казахстана.

"Очень красивые пейзажи в Казахстане", - отметила она.

Напомним, в мае прошлого года Повереннова побывала с гастролями в Алматы и Шымкенте. А в ноябре того же года встретила на своем спектакле в Петропавловске известную советскую и казахстанскую певицу Розу Рымбаеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2008560-ochen-krasivye-peyzazhi-darya-poverennova-podelilas-vpechatleniyami-o-kazahstane/